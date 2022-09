Lazio, ag. Milinkovic-Savic: "È un giocatore con offerte top. Lotito in passato ha rifiutato 98 mln"

MilanNews.it

Intervistato dal Corriere dello Sport, Mateja Kezman, agente di Sergej Milinkovic-Savic ricorda le offerte arrivate nel corso degli anni per il centrocampista: "Dopo la prima stagione abbiamo ricevuto la migliore offerta da un club italiano, non dico il nome. Tre anni fa un top club inglese era molto interessato, due anni fa un altro club italiano. Lotito ha sempre mostrato tanta voglia di tenerlo, di fare felici i tifosi, gli allenatori. E il giocatore con offerte top. Lotito ha rifiutato 140 milioni per Sergej? Non so se 140 milioni, io so 98 milioni".