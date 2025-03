Lazio, Dia torna sull'episodio con Musah: "Mi ha toccato, era rosso"

La Lazio si prepara ad affrontare l'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Viktoria Plzen in Repubblica Ceca. Dalla sala stampa della Doosan Arena di Plzen ha parlato l'attaccante biancoceleste Boulaye Dia ha presenta la sfidain conferenza stampa. Le parole raccolte dalla redazione di TUTTOmercatoWEB.

Ci puoi dire cosa è successo domenica sul contatto tra te e Musah? Qual è l'aspetto dove sei meno collegato con gli attaccanti che hanno preso il posto di Castellanos?

"Durante la partita ho parlato con Musah, mi ha detto che mi ha toccato e per me era rosso. Ero davanti a lui, mi ha toccato ed è fallo. Io sono una seconda punta, posso giocare anche davanti o fare il trequartista, bisogna vedere come riesco a combinare con l'altro attaccante. L'interazione tra la punta e chi gioca dietro è fondamentale, posso giocare sia davanti che dietro. Per me non cambia nulla tra Castellanos, Noslin e Tchaouna, i miei movimenti sono gli stessi".