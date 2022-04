Lazio-Milan, Guida dirigerà il match: i precedenti con i rossoneri

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sarà il campano Marco Guida ad arbitrare Lazio-Milan domenica sera. Il fischietto classe 1981 dirigerà i rossoneri per la 35esima volta in carriera. Il Milan risulta essere la squadra che Guida ha arbitrato più volte in carriera. Il bilancio dei 34 precedenti è positivo per il Milan, ma non di molto: 16 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte. La sfida contro i biancocelesti di Maurizio Sarri rappresenta per gli uomini di Stefano Pioli un crocevia fondamentale nella corsa scudetto.