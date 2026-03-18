Lazio-Milan, i consigli di Modric a Jashari prima del match: "Gioca semplice e stiamo compatti"

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E' uscita la puntata di "BordoCam" su DAZN su Lazio-Milan, match che si è giocato domenica sera e che si è concluso con la vittoria dei padroni di casa per 1-0 grazie ad un gol di Isaksen. Senza Adrien Rabiot squalificato, Max Allegri ha scelto di mettere dal primo minuto Ardon Jashari in mezzo al campo al posto del francese. Durante il riscaldamento, Luka Modric ha detto alcuni consigli allo svizzero: "Gioca semplice e tieni la posizione, non andare. Stiamo insieme, stiamo compatti". Poco prima del fischio d'inizio di Guida, è Fikayo Tomori a parla e a dare la carica alla squadra nel cerchio.

Questo il tabellino di Lazio-Milan, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A.

LAZIO-MILAN 1-0

Marcatori: 26’ Isaksen.

LE FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Motta; Marušić, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor (dal 90’ Belahyane); Isaksen (dal 67’ Pedro), Maldini (dal 67’ Dia), Zaccagni (dal 83’Cancellieri). A disp.: Furlanetto, Giacomone; Hysaj, Lazzari, Pellegrini, Przyborek, Noslin, Ratkov. All.: Sarri.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 57’ Athekame), De Winter, Pavlović; Saelemaekers (dal 84’ Ricci), Fofana (dal 67’ Nkunku), Modrić, Jashari, Estupiñan (dal 57’ Bartesaghi); Pulisic, Leão (dal 67’ Fullkrug). A disp.: Pittarella, Terracciano, Odogu. All.: Allegri.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Ammoniti: 55’ Estupinan, 70’ Motta, 81’ Tavares, 90’+4 Pedro, 90’+5 Patric.

Espulsi: 90'+7 Sarri.

Recupero: 1’ 1T, 6’ 2T.