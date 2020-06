Lazio, per il centrocampo spunta Florentino Luis ma la richiesta del Benfica è alta

Dopo l'interessamento da parte del Milan, anche la Lazio ha iniziato a seguire il centrocampista del Benfica Florentino Luis. Il giocatore ha una clausola da 120 milioni di euro che però non verrà mai incassata dal club lusitano, che però lo valuta comunque non meno di 30 milioni, tanti anche per le casse biancocelesti. Molto dipenderà dalla Champions League oltre che dai club interessati al giocatore, visto che anche nel resto d'Europa sono tanti ad aver messo gli occhi sul talento di origine angolana. A riportarlo è Lalaziosiamonoi.it.