Lazio, presto incontro con l'agente di Luiz Felipe per il rinnovo: faccia a faccia da dentro o fuori

Entro giovedì, spiega il Corriere dello Sport, la Lazio incontrerà l'agente di Luiz Felipe per provare a trovare l'accordo sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Il club conta di riuscire a trovare un'intesa, ad ogni modo il vertice dei prossimi giorni sarà quello del dentro o fuori, in un senso o nell'altro. Il gap principale è quello economico, con la Lazio che non va oltre ad una proposta inferiore ai due milioni ed il giocatore che ne chiede di più.