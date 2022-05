Lazio-Romagnoli: il difensore vuole almeno 3 milioni, si continua a trattare

MilanNews.it

La Lazio continua il suo pressing per prendere a zero dal Milan il suo capitano Alessio Romagnoli, che, salvo clamorose sorprese, non rinnoverà il suo contratto con i rossoneri in scadenza il prossimo 30 giugno. Come riporta La Gazzetta dello Sport questa mattina, l'ultima offerta biancoceleste da 2,8 milioni di euro più bonus è però ritenuta ancora troppo bassa dal difensore che chiede almeno 3 milioni. Le parti continuano a trattatare, ma Lotito dovrà stare attento alla concorrenza di altre squadre che sono interessate a Romagnoli.