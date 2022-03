Lazio su Romagnoli a zero: pronto un quinquennale da 3,5 milioni

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Alessio Romagnoli, salvo sorprese, non dovrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza con il Milan e quindi in estate potrà trasferirsi dove vuole a costo zero. Il suo futuro, come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere alla Lazio, da sempre la sua squadra del cuore: per il difensore è pronto un quinquennale da 3,5 milioni di euro.