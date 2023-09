Le 200 vittorie da allenatore di Pioli: "Alleno da tanto, guarda che rughe. Spero di portare avanti il più a lungo possibile il lavoro che sto facendo qui"

Cagliari-Milan 1-3 non solo è stata la quinta vittoria del Milan in Serie A quest'anno, ma anche la duecentesima partita vinta da Stefano Pioli da allenatore. Un traguardo importante per il mister, che l'ha commentato ai microfoni di DAZN: “Vuol dire allora che alleno da tanto. Guarda quante rughe e quante pieghe che ho (ride, ndr). Non lo sapevo, ma spero di lavorare ancora tanto. Mi piace quello che faccio e sto bene con i miei giocatori. Spero di portare avanti il più a lungo possibile il lavoro che stiamo facendo insieme”.