Le formazioni di Totthenam-Everton: Aurier parte dalla panchina

La domenica di Premier League si chiude con un match interessantissimo tra Tottenham ed Everton. Due esordi in casa toffees: Ancelotti manda in campo Allan e James Rodriguez sin dal primo minuto, con Calvert-Lewin unica punta. Mourinho si affida a Kane, Lucas Moura, Dele Alli e Son per quanto riguarda il pacchetto offensivo. Ecco le scelte dei due tecnici:

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Doherty, Alderweireld, Dier, Davies; Hojbjerg, Winks; Lucas, Dele Alli, Son; Kane. Allenatore: José Mourinho

Everton (4-2-3-1): Pickford; Coleman, Mina, Keane, Digne; Allan, André Gomes; Doucouré, James Rodriguez, Richarlison; Calvert-Lewin. Allenatore: Carlo Ancelotti