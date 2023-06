Le gare di De Ketelaere e Vranckx con il Belgio a Euro under 21

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Belgio under 21, in vista dell'Europeo di categoria che partirà tra circa una settimana in Romania e Georgia, ha convocato sia Charles De Ketelaere che Aster Vranckx (solitamente il capitano della squadra). Questi gli impegni dei giovani Diavoli Rossi:

21 giugno 2023: Belgio - Olanda, Tbilisi (Georgia) - Campionato UEFA Under 21 2023

24 giugno 2023: Georgia - Belgio, Tbilisi (Georgia) - Campionato UEFA Under 21 2023

27 giugno 2023: Portogallo - Belgio, Tbilisi (Georgia) - Campionato UEFA Under 21 2023