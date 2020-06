Le nuove regole in partita: niente abbracci dopo i gol, proteste sì ma a distanza

L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta questa mattina le nuove regole che sono state introdotte per la ripresa del calcio e che faranno il loro debutto stasera in Juventus-Milan di Coppa Italia: le sostituzioni passano da 3 a 5 (potranno essere distribuite però soltanto in 3 momenti), niente supplementari in caso di parità al 90', niente strette di mano o abbracci dopo i gol, niente sputi, mentre, per quanto riguarda le proteste, potranno essere fatte solo rispettando la distanza di sicurezza di un metro e mezzo (altrimenti il giocatore verrà ammonito per eccessiva vicinanza).