Le pagelle de La Repubblica: Leao il migliore, male i due centrali.

Il Milan cade a Bologna e vede spegnersi anche le ultime speranze Champions che aveva. Dopo la sconfitta di Torino ci si aspettava una squadra decisa, vogliosa di portare a casa il risultato, ma invece gli uomini di Conceiçao si sono confermati essere ancora una volta fragili e presuntuosi.

Migliore in campo tra le file del Milan Leao, premiato con un 6,5 in pagella dai colleghi de La Repubblica, che hanno salvato rispetto agli altri compagni anche Musah (voto 6) e Fofana (voto 6). Per il resto non si salva nessuno, ma non potrebbe essere altrimenti considerata la prestazione deludente di Bologna.

Insufficienti Theo Hernandez (voto 5,5), Reijnders (voto 5,5), Jimenez (5,5) e Jimenez (voto 5,5). Bocciati completamente Thiaw (voto 5), Joao Felix (voto 5) e Pavlovic (voto 4,5), il peggiore tra i suoi perché responsabile sul secondo gol del Bologna. Per Conceiçao invece 5 in pagella.