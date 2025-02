Le pagelle del CorSera: Theo, dove hai la testa? Gimenez bomber di razza, rivedibile la gestione tattica di Conceiçao

Il Milan pareggia contro il Feyenoord e viene eliminato dalla Champions League. Nel redarre le pagelle della sfida di San Siro i colleghi de Il Corriere della Sera non hanno avuto dubbi: a fronte dell'espulsione che ha deciso inevitabilmente in negativo la gara, il peggiore in campo è stato Theo Hernandez (voto 3).

Male anche Sergio Conceiçao (voto 4,5), bocciato soprattutto per una strategia tattica più che rivedibile attuata nel secondo tempo. Deludenti anche gli altri giocatori di movimento come Musah (voto 5), Joao Felix (voto 5), Bartesaghi (voto 5), Pavlovic (voto 5), distratto in occasione del gol del pari di Carranza, e Rafael Leao (voto 5,5), che dopo l'espulsione di Theo è come se avesse perso quella luce che nel primo tempo gli ha permesso di seminare il panico.

Bene, anzi, benissimo Santiago Gimenez (voto 6,5), il migliore in campo, e peccato che non ci sia rimasto più a lungo.