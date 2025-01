Le pagelle del CorSport: Abraham non vede palle, Royal non vede Mbangula

Le pagelle del Milan pubblicate oggi dal Corriere dello Sport, all'indomani della brutta sconfitta rossonera contro la Juventus, sembrano quelle di un alunno destinato alla bocciatura a fine anno. L'unico voto veramente positivo è quello di Mike Maignan (7), che con qualche parata di istinto delle sue ha evitato che la barca rossonera crollasse prima o del tutto: "Tre parate vere, un dribbling su Yildiz recuperando una pallaccia giocata malissimo da Emerson Royal, altrimenti il risultato avrebbe assunto dimensioni umilianti per il Milan".

Il peggiore in campo è Tammy Abraham (4): "Sembra il paziente inglese. Non vede un pallone, costantemente anticipato. Di fatto lascia il Milan in 10. Un disastro vero". Ma non è l'unico a ricevere questa valutazione gravemente insufficiente. Gli fa compagnia Emerson Royal, che con Mbangula non ha capito nulla: "Diverse imprecisioni. Non vede mai Mbangula e sporca il suo tiro, è una deviazione decisiva per il primo gol della Juve". Completamente senza energie sia Fofana che Reijnders, per entrambi 4.5. Male Tomori e Theo, 5. Stesso voto anche per Sergio Conceicao: "Un secondo tempo inguardabile, senza spirito e anima. È il primo ko per il tecnico portoghese. D’accordo le assenze, ma così non si va da nessuna parte".