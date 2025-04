Le pagelle del CorSport: Maignan una saracinesca, Tomori peggio di Musah

Il Milan pareggia 2 a 2 contro la Fiorentina e vede allontanarsi sempre di più l'obiettivo Champions League. Nonostante la sostituzione dopo appena venti minuti di gioco di Yunus Musah (voto 5), il peggiore in campo tra le file rossonere per i colleghi del Corriere dello Sport è stato invece Fikayo Tomori (voto 4,5), al ritorno in campo dopo quasi due mesi: "In ritardo su entrambi i gol subiti dal Milan, il primo più grave perché concede a Gudmundsson di calciare verso la porta. La marcatura su Kean invece è larghissima".

Male anche Theo Hernandez (voto 5), così come Malick Thiaw (voto 5), autore del terzo autogol della sua stagione, e Youssouf Fofana (voto 5). Rimandati anche Rafael Leao (voto 5,5) e Santiago Gimenez (voto 5,5). Le note positive della partita del Milan sono stati invece i soliti Tijjani Reijnders (voto 6,5) e Christian Pulisic (voto 6,5), ma anche gli autori dei due gol che hanno permesso al Diavolo di raddrizzare la partita, ovvero Luka Jovic (voto 7) al secondo gol consecutivo in campionato, e Tammy Abraham (voto 7) anche lui al secondo gol consecutivo.

Eppure ieri sera la scena se l'è presa Mike Maignan, il Man Of The Match di Milan-Fiorentina, premiato con un 8 pieno in pagella: "Può poco sui gol presi. Nella ripresa salva tutto su Beltran prima e su Kean poi, con una prodezza. Si ripete nel finale sulla punta viola. Prodigioso".

Promosso anche Sergio Conceiçao, voto 6: "Ennesima formazione sbagliata. Inizio imbarazzante del suo Milan, poi corre ai ripari con i cambi e la pareggia",