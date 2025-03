Le pagelle del CorSport: Musah sbaglia tutto ciò che si può sbagliare. Theo una Ferrari senza motore, Reijnders il migliore

Il Milan vince in rimonta anche contro il Como confermando per l'ennesima volta in stagione di essere una squadra che ha carattere, ma non quella continuità che le servirebbe per ambire ai piani alti della classifica. Nonostante i 3 punti sono tanti i giocatori tra le file rossonere che non hanno convinto. A partire da Matteo Gabbia (voto 5,5), Leao (voto 5,5), Gimenez (voto 5), Bondo (voto 5,5) e Theo Hernandez (voto 5). Per i colleghi de Il Corriere dello Sport, però, il peggiore in campo del Milan è stato Yunus Musah (voto 4,5): "Sbaglia tutto ciò che può sbagliare: l’errore dopo pochi minuti a porta spalancata è clamoroso. Esce fischiatissimo da San Siro".

Bene Tammy Abraham (voto 6,5), autore dell'assist del gol vittoria di Reijnders e Fofana (voto 6), che ha dato la sveglia ai suoi compagni in mezzo al campo dopo un primo tempo complicato. Benissimo, invece, Pulisic (voto 7), ed ovviamente anche il match winner Tijjani Reijnders (voto 7,5), il migliore in campo del Milan: "L’unico sempre con la testa sulle spalle. L’assist per Pulisic è bellissimo, il gol sul primo palo pure. Prende anche una traversa e sfiora il palo".

Promosso anche Conceiçao (voto 6.5): "Formazione iniziale sbagliata: non una novità. La vince con i cambi: non una novità. La vince in rimonta: non una novità. Respira alla sosta".