Le pagelle del CorSport: Pioli, restano tante ombre

Le pagelle del Corriere dello Sport mettono in risalto la prestazione negativa del Milan a Salerno, nonostante il pareggio riacciuffato nei minuti finali. Su Stefano Pioli, allenatore rossonero, il quotidiano scrive così (5.5): "Al minuto 45’ della ripresa, la mossa della disperazione lo ripaga. Ma restano tante ombre: è vero che non ha centrali, ma ritenta con Florenzi ondivago. Rischia di vincerla ma pure di perderla, ancora e in contropiede".

I peggiori risultano essere Maignan e Bennacer (5). Per il francese: "Deve difendersi dal fuoco amico (Bennacer, 30’). Su Kastanos (42’) è meraviglioso e su Fazio non ci riuscirebbe neppure Nembo Kid. Ma quando Candreva gli scarica addosso un tiraccio, dà il peggio di sé. Salva su Mazzocchi". Sull'algerino: "Palleggia corto, senza aver mai spazi: Kastanos è una gabbia". Male anche Leao (5.5): "Lontanissimo dal talento che ti incanta ma qualcosa di suo concede, fosse pure solo la paura che sprigiona nella Salernitana". Gli unici positivi sono Jovic e Tomori (6.5),