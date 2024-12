Le pagelle della Gazzetta: Reijnders anima, Morata lascia l'area vuota

Nonostante sia praticamente passato in secondo piano, con tutte le notizie e indiscrezioni arrivate a San Siro nel pre e post gara, ieri si è giocata Milan-Roma con i rossoneri che non sono andati oltre l'1-1 contro i giallorossi di Claudio Ranieri e hanno anzi rischiato anche di perdere la partita nei minuti finali.

Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport, il migliore non può che essere Tijjani Reijnders che è davvero il faro di questa squadra. Per l'olandese un 7 in pagella e la seguente motivazione: "Pericoloso su punizione, poi segna il nono gol ed è il miglior marcatore del Milan. E' l'anima e il braccio armato del Milan. Super". Opposta la gara di Alvaro Morata, segnalato con un 5 come peggiore in campo della sfida: "Fallisce il raddoppio a inizio ripresa. Solito movimento per dialogare con i compagni. Peccato che lasci l'area vuota. Quattro gol in Serie A sono pochi".

Gli altri positivi, con un 6.5 in pagella, sono Alex Jimenez e Youssouf Fofana. Sullo spagnolo: "Inizia con una magia da fuoriclasse e una punizione dal limite conquistata. Poi gli prendono le misure ma nega un gol fatto a Pellegrini. Chiude a destra". Sul francese: "Altro giro, altro assist per Reijnders. Come a Verona. In mezzo è quello che ha le idee più lucide: deciso nei contrasti, fa girare bene il pallone. Insostituibile". Male Theo, Terracciano e Royal che chiudono con un 5.

Un 5 in pagella anche per Paulo Fonseca, all'ultima da allenatore rossonero: "Rimette titolari Theo e Morata ma non batte la Roma. Milan sulle montagne russe e i punti dal quarto posto restano 8. Espulso per proteste. Poi l'esonero".