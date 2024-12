Le pagelle della Gazzetta: super Reijnders, gioia Abraham

Una prestazione super, merita pagelle super. Per questo la Gazzetta dello Sport questa mattina premia con dei voti eccellenti praticamente tutta la squadra rossonera che ieri ha demolito il Sassuolo per 6-1 a margine dell'ottavo di finale di Coppa Italia. Il migliore della sfida, premiato con un 8, è il calciatore del momento, Tijjani Reijnders: "Trasforma in oro quello che tocca. Un assist da PlayStation per l'1-0, firma il 2-0 con un gran destro: è già a 7 reti. Super".

Dietro di lui ci sono Samuel Chukwueze e Tammy Abraham, che si meritano entrambi un 7.5. Per il nigeriano si legge: "Prima doppietta da quando è al Milan e soprattutto segnale importante a Fonseca: è di nuovo quello del precampionato?". Per l'inglese: "Segna, ma il fuorigioco di Leao cancella tutto. Suo l'assist per il 3-0 e nella ripresa la gioia per il quarto gol stagionale". Ottimo voto anche per Rafa Leao (7), così come per Loftus-Cheek (6.5), Pavlovic (6.5) e Calabria (6.5).

Anche Fonseca premiato con un 7: "Passaggio del turno subito al sicuro e terza vittoria di fila. Fa turnover e a inizio ripresa pensa alla trasferta di venerdì a Bergamom con altri cambi".