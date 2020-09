Le pagelle di Brahim Diaz - Ibra per un giorno all'esordio dal 1': capito perché Maldini lo voleva?

Brahim Diaz si trasforma in Ibrahimovic (per un giorno) e trascina il Milan nella trasferta di Crotone. Primo centro in maglia rossonera per il talento arrivato poche settimane fa dal Real Madrid, capace di inventarsi una rete da cannoniere puro al suo esordio dal 1'. "Fumoso, esteticamente pregevole, ma all'inizio un po' leggerino per dare battaglia. Poi nel secondo tempo si inventa un gol da centravanti e cresce", è difatti la lettura odierna de La Gazzetta dello Sport sulla prestazione dello spagnolo. "Tocco di palla raffinato, gran velocità nello stretto e un gol segnato da provetto centravanti (professione non sua): già all'esordio dimostra perché Maldini lo abbia voluto per alzare la qualità nel comparto attaccanti", aggiunge Tuttosport. Il Milan dei giovani, insomma, continua a convincere anche in questo avvio di stagione, con un Brahim già protagonista a suon di gol.

Questi tutti i voti odierni di Brahim Diaz:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

MilanNews: 6,5