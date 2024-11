Le pagelle di Calabria: da spazzare via polvere e ruggine

Torna titolare e fa quasi rimpiangere Emerson Royal, non esattamente il migliore del Milan in questo avvio di stagione. Non è certo stata positiva la gara di Davide Calabria a Bratislava, malgrado il 3-2 con cui il Diavolo ha battuto lo Slovan. Il capitano è da 5,5 per La Gazzetta dello Sport: "Al posto dell’acciaccato Emerson Royal, indossa la fascia da capitano e qualche cross lo piazza. Peccato che sbagli a uscire troppo alto in pressione nell’azione dell’1-1. Altre sbavature". Stesso voto per MilanNews: "Concorso di colpe con Reijnders sul gol dell’1-1 dello Slovan, dove cerca l’anticipo al posto di scappare insieme a Barseghyan. In fase di spinta dà sempre un’opzione di passaggio ai compagni".

Le insufficienze pesanti le rimedia dagli altri quotidiani, a cominciare dal 5 del Corriere dello Sport: "In ritardo su Barseghyan, gli concede l’autostrada per il momentaneo 1-1. Per il resto si dà molto da fare, ma è spesso impreciso col pallone tra i piedi". È del solito avviso Tuttosport: "Il reparto difensivo sbaglia in blocco su Barseghyan, ma lui è poco cattivo nell'anticipare l'azione. La sua stagione ha preso una brutta china". Pure il Corriere della Sera non lo perdona: "In soffitta per due mesi (ultima da titolare Milan-Liverpool del 17 settembre), ha addosso due dita di polvere e si nota: sul gol, è in ritardo. Da rilucidare. Anche perché Emerson Royal, che gli ha soffiato il posto, non è meglio di lui". Infine è da 5,5 per TMW: "Ritrova un posto nell'undici titolare a distanza di oltre due mesi dall'ultima volta. Grattare via tutta questa ruggine non era semplice, nel primo tempo però commette qualche errore di troppo".

LE PAGELLE DI CALABRIA

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

MilanNews: 5,5