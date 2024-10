Le pagelle di Fonseca - Il Milan sembrava fuori dalla crisi e invece no. La sosta sarà... lunga

"Un passo indietro rispetto alle ultime partite di campionato. Non azzeccatissima la scelta di far uscire in anticipo due dei migliori in campo, ovvero Leao e Pulisic". Su TMW abbiamo motivato così il 5,5 in pagella assegnato ieri sera a mister Paulo Fonseca, sconfitto insieme al suo Milan per 2-1 sul campo della Fiorentina. "Il Milan continua a subire gol e lontano da San Siro non ha ancora vinto. Sembrava fuori dalla crisi e invece è di nuovo in difficoltà. La sosta sarà... lunga", scrive invece La Gazzetta dello Sport abbassandogli il voto di un ulteriore punto.

"Due rigori sbagliati, non si può parlare di allenatore fortunato, ma l’espressione generale del Milan non ha proprio convinto", prova a trovargli qualche alibi il Corriere dello Sport. "Dà continuità alla formazione ma si fa imbrigliare da un gioco speculare di Palladino. Lontano da San Siro è tabu", chiosa infine Tuttosport. Fatto sta che, tra campo e interviste (è sembrata un autogol la frase sui rigoristi, col destinato Pulisic sostituito dai compagni sorprendendo lo stesso allenatore portoghese), Fonseca è uscito dal Franchi con tante nuove incertezze sul futuro.

I voti di Paulo Fonseca

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

MilanNews: 5