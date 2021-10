Le pagelle di Giroud: pochi spunti in area, ancora fuori dagli schemi milanisti

Il Milan resta a secco di gol e di punti contro il Porto. Bocciato dai quotidiani tutto l'attacco rossonero, per La Gazzetta dello Sport Olivier Giroud è da 5 in pagella: "Ancora fuori dagli schermi milanisti. Un colpo di testa un po' così, qualche sponda intelligente ma ci vuole ben altro per scassinare il dispositivo difensivo del Porto". Stesso voto sul Corriere dello Sport: "Prende tante botte, gira di testa un bel pallone di Saelemaekers. Pochi spunti in area di rigore". 5,5 il voto nelle pagelle targate TMW: "Un’ora a prendere botte e cercare di predicare in mezzo al deserto. Però, data la sua caratura, dovrebbe pensarci lui a trasformarlo in qualcosa di diverso. Una sponda fin troppo generosa, un colpo di testa troppo preciso"

