Le pagelle di Giroud: segna gol pesanti come macigni, ogni rete porta punti

Segna solo gol pesanti in rossonero, quello messo a segno ieri sera all'Olimpico è la conferma. Olivier Giroud dà il via alla rimonta del Milan, i quotidiani premiano la prestazione del francese. Voto 7 da La Gazzetta dello Sport: "Lo 'scorpione' con l'Arsenal resta il Gol, però anche la scivolata in rossonero comincia ad avere il suo perché. Ogni rete porta punti: lo sa e si arrabbia per il cambio". Stesso voto sul Corriere dello Sport: "Picaresco negli assalti all’arma bianca. Il gol del pareggio (il terzo rifilato alla Lazio), dopo sei partite di giugno in A. E’ uscito inferocito".

Voto 7 anche da Tuttosport: "Aveva promesso di segnare nell'intervista pre-partita e ci è riuscito in avvio di ripresa, con un gol dei suoi, di rapina pura. Era a secco dalla trasferta di Napoli, 6 marzo, e come al solito ha segnato in trasferta".

Mezzo voto in meno nelle pagelle di TMW: "Centravanti stile antico, che gioca di spalle e di sponda, francese sulla carta d'identità ma inglese nel pedigree calcistico. Segna poco, forse troppo, ma quando lo fa come stasera sono macigni".

