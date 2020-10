Le pagelle di Ibrahimovic - Dominante, "I" come Ibra e come infinto

Una partita dominata, non solo per la doppietta messa a segno. Ibrahimovic si riprende lo scettro di re del derby, i voti dei principali quotidiani esaltano la prestazione dello svedese, come si legge su La Gazzetta dello Sport: "I come Ibra e come infinto. La dimostrazione di come il talento non abbia età". Tuttosport evidenzia anche il modo di gestire i momenti complicati: "Non sbaglia un pallone che sia uno. Fuoriclasse". Il Corriere dello Sport commenta invece l'intera prestazione del calciatore rossonero: "Ecco chi dovrebbe prendere esempio Leao, e non solo lui. Irrompe nel derby, si procura il rigore, lo sbaglia e lo ricaccia in rete, 3 minuti dopo fa la doppietta".

I VOTI DI IBRAHIMOVIC:

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8,5

Tuttosport: 8,5

Corriere della Sera: 8

MilanNews.it: 8