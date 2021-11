Le pagelle di Ibrahimovic: non lascia traccia. O è in fuorigioco o non riesce a concludere

Seconda sconfitta consecutiva per il Milan, che dopo il ko di Firenze cade in casa con il Sassuolo. Se al Franchi Ibrahimovic aveva comunque segnato una doppietta e provocato l'autorete di Venuti, a San Siro lo svedese non si accende mai. E i quotidiani questa mattina sono severi con lui. Voto 4,5 da La Gazzetta dello Sport: "Un leader è nella buona e nella cattiva sorte. Sembra ispirato, ma si disunisce, perde occasioni, va in fuorigioco e si vede solo quando si lamenta con i compagni. E quel gesto a Berardi...". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "O è in fuorigioco o non riesce a concludere. Forse dopo i 25' di Madrid non è al top. Di certo non lascia traccia".

Voto 5 anche nelle pagelle targate TMW: "Pescato spesso in fuorigioco nel primo tempo, la squadra si affida troppo a lui e non riesce a organizzare trame offensive decenti. Non è quasi mai in partita, la difesa ospite fa buona guardia".

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5