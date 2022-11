Le pagelle di Leao: 30 minuti anonimi. Appare nervoso ed indisponente

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Primo violino nella città di Stradivari, ma il concerto non comincia". Descrive così la prova di Rafael Leao, attaccante del Milan, contro la Cremonese La Gazzetta dello Sport, che gli assegna un 5 in pagella: "Trenta minuti anonimi, due errori subito, appena un tiro-cross per Messias". Tuttosport addirittura lo giudica con un 4,5 perché appare "nervoso ed indisponente". Male anche per il Corriere dello Sport, che però è meno severo e lo valuta con un 5,5, proprio come MilanNews: "Entra a gara in corso e dovrebbe dare la spinta alla squadra. Non va mai via all'uomo ed è l'istantanea della serataccia della squadra". Stesso voto anche per il Corriere della Sera: "Quando il gioco si fa duro, entra lui. Ma si segnala per aver rimediato un giallo per proteste e per aver creato l'unica palla gol della ripresa". Infine è da 5,5 per TMW: "Entra e mette in porta Messias con un bel cross. Poi si eclissa e con lui anche tutta la fase offensiva del Milan".

I voti

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 4,5

Corriere della Sera: 5,5

MilanNews: 5,5