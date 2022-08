Le pagelle di Leao: è di un altro pianeta, come lui non se ne trovano

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo due giornate a secco, Leao si è finalmente sbloccato. Dopo una settimana di voci di mercato che lo accostavano al Chelsea, il portoghese risponde sul campo, con la voglia di rimanere al Milan: gol e assist contro il Bologna, meritandosi un 8 in pagella dalla redazione di Tuttomercatoweb.com: "Il Chelsea pare disposto a fare follie, come dargli torto. Letale sul primo gol, illuminante con l'assist per il secondo. Strapotere fisico e tecnico sulla Serie A: è di un altro pianeta, ma il Milan non può permettersi di perderlo perché come lui non se ne trovano". Di seguito, i voti dei giornali di ogg a Leao:

MilanNews.it: 7,5

Tuttomercatoweb.com: 8

CorSera: 7

Gazzetta: 7,5

Tuttosport: 7,5

CorSport: 7,5