Le pagelle di Leao: è inarrestabile, il secondo gol è un capolavoro assoluto

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

100 in Serie A, primo gol nel derby, doppietta e assist. Questo è il derby di Rafa Leao riassunto in poche parole. Il Corriere della Sera scrive che questo "è il Leao da 150 milioni", mentre la Gazzetta sottolinea come "il secondo gol si un capolavoro assoluto". In definitiva, decide il derby e diventa protagonista del Milan che vuole confermarsi da Campione d'Italia. Di seguito le pagelle dei quotidiani:

Tuttomercatoweb.com: 8

MilanNews.it: 9

Gazzetta: 8,5

Tuttosport: 9

CorSera: 8,5

CorSport: 9