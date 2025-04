Le pagelle di Leao: mette lo zampino su quasi tutti i gol, la sblocca lui con una magia

Sblocca un match importantissimo per il Milan. Non è solo il gol Rafael Leao ma è il trascinatore della squadra di Conceiçao che travolge l'Udinese per 4-0. "Quando punta gli avversari fa male - riporta la Gazzetta dello Sport -. Il gol è una magia; mette il piede anche nel 3-0 e fa assist per il poker. In A sette gol tutti in trasferta". "Il settimo gol in campionato (tutti in trasferta) è una perla assoluta - scrive Tuttosport - che si incastona all’incrocio alla destra di Okoye. Entra nel gol dello 0-3 di Theo con un bel tacco per Abraham e poi apparecchia per Reijnders lo 0-4".

"Una gemma sotto l’incrocio dei pali - analizza il Corriere dello Sport -. Gol pesantissimo, ancora una volta in trasferta. Settima rete in serie A per il portoghese che sblocca la partita a Udine. L’assist al bacio per Reijnders è perfetto". Questo il commento di TMW: "Il modulo inizialmente non sembra congeniale alle sue qualità. Niente di più sbagliato, col portoghese che sfodera una prestazione extralarge: prima il gol che apre le danze, quindi l'ottimo lavoro sul gol di Theo, per chiudere con l'assist del 4-0 di Reijnders".

Le pagelle di Rafael Leao

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

Gazzetta dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Milannews.it: 7,5