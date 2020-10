Le pagelle di Leao: un incubo per Karsdorp, peccato che giochi solo quattro minuti

Gioie e dolori, con Rafael Leao, sono ben divisi. La continuità sembra essere sempre la più grande nemica dell'attaccante portoghese, ieri comunque protagonista nel 3-3 fra Milan e Roma. Giudizi positivi, di conseguenza, anche se tutti gli osservatori mettono in rilievo la stessa cosa: Leao può essere croce e delizia anche nella stessa partita, come scrive La Gazzetta dello Sport. E così, se il Corriere dello Sport lo definisce "un incubo per Karsdorp", Tuttosport si rammarica soltanto di una cosa: "Peccato che giochi quattro minuti, due per tempo".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

Milannews: 7