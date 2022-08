Le pagelle di Maignan: rossoneri ancora imbattuti grazie a lui

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan non riesce ad andare oltre lo 0-0 sul campo del Sassuolo. E se non fosse stato per un super Maignan i rossoneri sarebbero usciti con le ossa rotte dal Mapei. Non solo il rigore parato a Berardi, anche tanti interventi decisivi. Con 7 in pagella, per La Gazzetta dello Sport è il migliore in campo: "Para il rigore che avrebbe potuto complicare una giornata già balorda. Ha parato il 31% dei rigori nei cinque campionati top: nessuno come lui". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Para il rigore (il primo in A) della “bestia nera” Berardi e dice no a Frattesi e Thorstvedt. Rossoneri ancora imbattuti grazie a lui".

Voto 7 anche da Tuttosport: "D’accordo, il tiro di Berardi non è esattamente angolatissimo, ma il modo in cui neutralizza il rigore al capitano del Sassuolo impressiona. In più, al solito, infonde grande sicurezza a tutto il reparto anche per il modo con cui gestisce il pallone tra i piedi. Professore".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7