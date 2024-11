Le pagelle di Maignan: salva il primo posto della Francia con una super parata su Kean

vedi letture

C'è molto di Mike Maignan sul primo posto della Francia. Il portiere del Milan è stato provvidenziale su Kean per il gol che non avrebbe cambiato le sorti della partita ma avrebbe cambiato la vetta della classifica (non sulla qualificazione ai quarti di finale di Nations League) in virtù di una maggiore differenza reti in favore dell'Italia negli scontri diretti. "Nulla da fare su Cambiaso, molto da fare su Kean - riporta la Gazzetta dello Sport - a pochi secondi dalla fine, per 'salvare' il 1° posto. Prima solo qualche uscita e una paratina su Barella". "Salva il primo posto nel girone con un bel riflesso su Kean in pieno recupero - analizza Tuttosport -. Nel primo tempo altro intervento su Barella".

"Ferma a terra un tiro non irresistibile di Barella - scrive il Corriere dello Sport - sul gol può onestamente poco. Poi salva su Kean". Questo il commento di TMW: "L'Italia non martella come al solito, ma comunque deve affrontare una serata in costante tensione. Sempre attento sui palloni che passano dalle sue parti, può fare poco sul gol subito. Nel finale s'inventa una super parata su Kean".

I VOTI

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5