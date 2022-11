Le pagelle di Pioli: come quasi sempre gli capita i fatti gli danno ragione

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Il Milan torna finalmente nel G16 d'Europa centrando il primo obiettivo stagionale", con queste parole il Corriere della Sera motiva l'8 in pagella a Stefano Pioli dopo la vittoria sul Salisburgo. Voto che il tecnico rossonero prende un po' da tutti. "Missione compiuta" scrive Tuttosport; "Dà spettacolo" è invece il pensiero del Corriere dello Sport, mentre TMW recita: "Fra De Keteaere e Diaz sceglie Krunic. E come quasi sempre capita i fatti gli danno ragione". La Gazzetta dello Sport completa il quando tirando in ballo Wolfgang Amadeus Mozart: "Concerto per violino e orchestra". Questo è il Milan visto ieri sera.

TuttoMercatoWeb.com: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 8