Le pagelle di Pioli: congela il Napoli e infiamma il Milan, stratega da scudetto

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli infrange il suo tabù, batte Spalletti e si riprende la testa del campionato. Per La Gazzetta dello Sport il tecnico rossonero merita 8 in pagella: "A chi lo accusava di una certa monotonia tattica, risponde con una rivoluzione nella notte più delicata. Bennacer e Kessie davanti alla barriera Tonali. Congela il Napoli e infiamma il Milan, stratega da scudetto". Voto 7 invece sul Corriere dello Sport: "Sceglie la domenica migliore per festeggiare la prima vittoria della sua carriera contro Spalletti. Dopo due pareggi, la risposta del Milan è super: uno strappo-scudetto micidiale. Parte a specchio ma poi ridisegna la squadra con un 4-1-4-1 che finisce per bloccare le fonti del Napoli".

Mezzo voto in più su Tuttosport: "Vince finalmente la sua prima sfida contro Luciano Spalletti dopo undici tentativi andati a vuoto. Lancia il Milan nella volata scudetto con ambizioni molto importanti. E ritrova pure un certo Ibrahimovic". Voto 8 anche sul Corriere della Sera: "Vittoria voluta, cercata, meritata. Dopo il derby, un altro colpo scudetto contro una rivale per il Grande Sogno. Il Milan ci crede. E fa bene. Ora però basta buttare punti con le piccole: da qui in poi, tutto si deciderà lì. Ibra sarà d'aiuto".

Voto 7 nelle pagelle targate TMW: "Il suo è un 4-3-3 mascherato da 4-2-3-1. Aggiunge fisicità alla squadra, rinunciando a un Brahim per la verità non brillantissimo da un po'. Lascia l'iniziativa agli avversari senza mai rischiare, prende campo col passare dei minuti, colpisce e gestisce. La squadra risponde con l'ennesima prova di livello in un big match, compatta e concreta, sempre sul pezzo".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 8