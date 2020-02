Le pagelle di Pioli: ex applauditissimo, ma il Milan non gestisce un uomo e un gol di vantaggio

Per Stefano Pioli quella di ieri contro il Milan è stata una partita speciale. Tornando al Franchi da ex, alla fine ci lascia un punto, e non dimentica ciò che è stato in viola nell'annata della tragica scomparsa di Astori. Il suo Milan è ordinato, ma sbaglia la gestione del vantaggio, malgrado l'uomo in più. "Serve ancora qualcosa per puntare all'Europa, sia nella costruzione del gioco che in zona gol", abbiamo scritto noi di Tuttomercatoweb.com, con un 6 in pagella così come Milannews.it. Mezzo voto in meno da La Gazzetta dello Sport perché non riesce a trovare le contromisure quando la sua squadra cala. Stesso voto anche da Corriere dello Sport e Tuttosport.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport-Stadio: 5,5

Tuttosport: 5,5

Milannews.it: 6