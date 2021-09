Le pagelle di Pioli: il suo Milan se la gioca anche in Champions. Ha seminato in profondità

Stefano Pioli prova a non cambiare mentalità in Champions dopo gli ottimi risultati in campionato, gli riesce a metà. Per La Gazzetta dello Sport tale piano "sembra andare in fumo quasi subito" poi però i suoi ragazzi pescano risorse inaspettate. Per Tuttosport "se la squadra non crolla e addirittura rimonta vuol dire che ha seminato in profondità prima ancora di scendere in campo". Il Corriere dello Sport scrive che viene "preso per la gola sia sui lati che sul centro dall'intensità del Liverpool" ma il suo Milan "se la gioca". Per TMW gli manca Ibra ma "mette in campo la squadra migliore che ha, fa i cambi che ci si aspetterebbe". Infine MilanNews aggiunge "la differenza di qualità nei singoli si vede, ma il suo Milan esce da Anfield con la consapevolezza di ciò che c’è da fare per stare a questi livelli".

I voti:

TMW: 6

Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

La Stampa: 6

MilanNews.it: 6,5