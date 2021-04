Le pagelle di Pioli: la difesa a 5 nel finale è una mossa azzeccata. Ampiamente sufficiente

Piovono elogi su Stefano Pioli dopo il successo del Milan sul campo del Parma. Partita in cassaforte dopo un tempo proponendo un 4-2-3-1 che si trasforma all'occorrenza in 3-4-1-2. Ma la sua mano - scrive La Gazzetta dello Sport - "si nota soprattutto quando la squadra rimane in dieci. [...] La difesa a 5 consente di alzare il muro". Mezzo voto in più, ossia 7, arriva dal Corriere dello Sport: "Si conferma micidiale in trasferta". Per Tuttosport la vittoria è importantissima poiché "gli evita problemi di spogliatoio, perché fare la ramanzina a Ibra non deve essere facile per nessuno".

I VOTI DI PIOLI -

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6