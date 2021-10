Le pagelle di Pioli: la squadra si è sciolta davanti al bivio Champions. Gli ottavi sono un miraggio

Terza sconfitta in Champions per il Milan in altrettante gare del girone, il passaggio del turno si complica tantissimo per mister Pioli. Per La Gazzetta dello Sport il tecnico rossonero è da 5,5 in pagella: "Decide di non stravolgere troppo gli equilibri lasciando Calabria a destra e probabilmente fa bene, sceglie Krunic trequartista per ridurre i rischi. Stavolta pure lui è travolto dagli eventi". Stesso voto sul Corriere dello Sport: "Impatto non semplice al Do Dragão, partita tatticamente difficile". 5 invece su Tuttosport: "Niente da fare, la squadra si è sciolta proprio davanti al bivio Champions. Meglio concentrarsi sul campionato a questo punto". Voto 5 anche sul Corriere della Sera: "Sconfitta ineccepibile, il Porto gioca meglio e di più. La Champions non perdona. E ora gli ottavi sono quasi un miraggio"

