Le pagelle di Pioli: la sua squadra è rimasta a Madrid

Stefano Pioli non riesce a festeggiare il rinnovo del contratto con il Milan con una vittoria. Anzi, la giornata di ieri per il tecnico rossonero è da dimenticare al più presto. Sconfitta in casa con il Sassuolo, il Napoli allunga e l'Inter pressa alle spalle. Bocciato il tecnico rossonero da tutti i quotidiani, 4,5 il voto che troviamo sul Corriere dello Sport: "Il turn over a centrocampo non aiuta. Anzi... Secondo ko di fila in campionato e niente festa per il rinnovo". Voto 5 invece da Tuttosport: "La sua squadra è rimasta a Madrid. Doveva trovare il modo per riaverla subito presente".

Stesso voto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport: "Nel giorno del meritatissimo allungo di contratto, l'Inter accorcia di classifica. Un appunto tattico: perché non Saelemeakers "10" e Leao ancora sulla fascia nella ripresa? E poi: nelle difficoltà si comincia a soffrire?".

Voto 5 anche nelle pagelle targate TMW: "Sperava certamente di celebrare in modo diverso il suo rinnovo. La sua squadra, sempre ordinata ed equilibrata, perde le misure da subito e si lascia travolgere da un Sassuolo perfetto. Due sconfitte consecutive in campionato, con sette gol subiti, e in mezzo l'impresa di Madrid: il Milan deve riprendere a correre, per fortuna c'è il turno infrasettimanale. Dionisi azzecca tutte le mosse, lui ci capisce poco".

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5

Milannews: 5