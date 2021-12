Le pagelle di Pioli: serve un piano B per il Milan, altrimenti saranno guai

Una piccola crisi rossonera per il Milan che adesso vede il primo posto allontanarsi e le inseguitrici Champions avvicinarsi. Dati che pesano sui voti a Stefano Pioli. 5.5 per La Gazzetta dello Sport, "il suo Milan sembra aver smarrito idee, palleggio e praticità: serve un piano B altrimenti saranno guai". Repubblica conferma il 5, spiegando che "anche stavolta non riesce a battere Spalletti". 5 anche per Tuttosport, perché "senza gli uomini di qualità è dura". "D'accordo che le assenze condizionano parecchio -commenta Il Corriere dello Sport che gli assegna altrettanto 5-, però la squadra è in frenata e non sta chiudendo bene il 2021".

