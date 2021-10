Le pagelle di Pioli: successo di corto muso. È così che si vincono gli scudetti

Prove di fuga per il Milan, che batte di misura il Torino e si porta momentaneamente a +3 sul Napoli. Nona vittoria per i rossoneri in campionato, i quotidiani in edicola elogiano il tecnico Stefano Pioli. Per La Gazzetta dello Sport l'allenatore rossonero merita 6,5 in pagella: "Ha trovato soluzioni nell'emergenza, però alla fine la mancanza di energia si paga. Con il Torino basta fare un po' di attenzione". Stesso voto su Tuttosport: "Reduce da tre partite con vittorie rocambolesche per gol fatti e subiti, il tecnico contro il Torino opta per la versione cinica, alla Allegri, per intenderci. E così gli basta un gol dopo 14 minuti per portare a casa la vittoria che vale la conservazione del primato". 7 il voto che troviamo sul Corriere della Sera: "Il suo Milan volta in testa da solo, grazie ad un successo di corto muso. Soffrendo, stringendo i denti e senza incantare. Ma è così che si vincono gli scudetti".

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Milannews: 6