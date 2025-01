Le pagelle di Pulisic: non al meglio ma di ghiaccio, senza di lui il Milan non sa stare

Bentornato, Christian Pulisic! I tifosi del Milan probabilmente pensato questo ieri sera durante la semifinale di Supercoppa Italiana vinta 2-1 contro la Juventus, nella quale l’attaccante americano faceva il suo rientro in campo dopo un mese d’assenza, festeggiato con la conquista e la successiva trasformazione del rigore che ha consentito al Diavolo di raggiungere il pareggio, prima di vincere grazie all’autogol di Gatti.

Tutti concordano che la miglior forma fisica sia ancora lontana per Pulisic, che comunque ottiene voti buoni. Per Tuttosport la prestazione dell’americano non è più che da 6,5: “Miccia bagnata fino a metà ripresa, quando ottiene il rigore che trasforma”. Per tutti gli altri, invece, è almeno da 7. Lo è qui su Tuttomercatoweb.com, con la seguente motivazione: "Non è al meglio e si vede: spesso sotto ritmo, meno intraprendente del gioco. Però conquista e trasforma il penalty che avvia la rimonta: senza di lui questo Milan non sa stare". Lo è anche sul Corriere dello Sport, su Repubblica e sul Corriere della Sera, che scrive: "Non sta bene e si vede lontano un chilometro. Sul rigore, però, è di ghiaccio". Pulisic prende 7 anche sul portale in rossonero Milan News.

LE PAGELLE DI PULISIC

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7

La Repubblica: 7

Tuttosport: 6,5

TMW: 7

MilanNews: 7