Le pagelle di Saelemaekers: primo gol in Champions e intensità

Il migliore in campo di ieri sera per il Milan risponde al nome di Alexis Saelemaekers. Il belga ha trovato il gol del pareggio, il primo della sua stagione ma soprattutto il primo della sua carriera in Champions League, e ha indipendentemente da quello giocato una gara di grande intensità e proposta in avanti. Questi i voti ricevuti dal numero 56 sulle principali testate giornalistiche.

Gazzetta: 6,5

Tuttosport: 7

CorSport: 7

TMW: 7, "Parte in sordina, salvo poi crescere fino al gol, quando poi trova fiducia e incomincia a zigzagare per il campo. Bravo e freddo nel firmare l'1-1"