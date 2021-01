Le pagelle di Tomori: debutto da applausi e 2 gol salvati. Tutto dopo 4 mesi di inattività

Mica semplice, esordire con la maglia del Milan in un derby da dentro o fuori e per di più farlo a gara iniziata per l’infortunio di un compagno. Fikayo Tomori ha avuto questo tipo di primo contatto col Milan, a San Siro. Dentro al posto del danese poco dopo il quarto d’ora, se la cava bene e regala buone sensazioni. Anche perché non giocava una partita dal 29 settembre, in pratica 4 mesi. Per il Corriere dello Sport la sua dote migliore è l’aggressività, come dimostra su Sanchez, mentre il Corriere della Sera parla di “debutto da applausi con due gol salvati”. Pioli ha detto che vuol pesare il suo ingresso in campo e nelle rotazioni, ma la sensazione è che l’ex Chelsea sarà davvero utile ai rossoneri.

Le pagelle di Tomori

TMW 6.5

Gazzetta dello Sport 6

Corriere dello Sport 6,5

Tuttosport 6,5

la Repubblica 6,5

Corriere della Sera 6,5

Milannews 6,5