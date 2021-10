Le pagelle di Tonali: Intelligente e onnipresente, trova sempre il modo di brillare

Un'altra grande prestazione per Sandro Tonali, sempre più leader di questo Milan. 7,5 il voto che troviamo su Tuttosport: "Prestazione di grandissima sostanza. Autentico gladiatore in mezzo al campo, nuovo idolo della sud per dedizione alla cauda e tifo giovanile, il ventunenne centrocampista ha un'irruenza e una foga che talvolta potranno essere pericolosi. Ma non con l'arbitraggio di Aureliano, che lascia correre". Mezzo voto in meno su La Gazzetta dello Sport: "Intelligente, onnipresente, smarcante. I compagni trovano spazi ovunque, creati da lui. Anche in una partita di squadra modesta, trova il modo di brillare". 6,5 nelle pagelle targate TMW: "Gioca con altro piglio rispetto all'anno scorso, rischiando anche la giocata che quasi sempre gli riesce. Lo cercano tutti, dà una mano in chiusura e nel tessere la manovra. Perfetto il corner calciato nell'occasione del gol".

