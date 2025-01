Le pagelle di Tuttosport: disastro Musah e Gabbia, Theo ancora in difficoltà. Pulisic il migliore

Il Milan scivola a Zagabria in maniera ingiustificabile dopo una prima frazione di gioco che ha messo in risalto tutte le lacune di questa formazione. A salvarsi sono davvero in pochi, o meglio, in due, ovvero Fikayo Tomori (voto 6) e Christian Pulisic, il migliore tra i suoi, con Tuttosport che infatti l'ha premiato con un 6,5 in pagella: "Il vero leader del Milan è sempre e solo lui, non solo per il gol - peccato predichi nel deserto".

Il resto tutti bocciati o comunque insufficienti, con Theo Hernandez (voto 5,5) ancora una volta in difficoltà, Leao (voto 5,5) poco incisivo ed un Reijnders (voto 5,5) evanescente e poco lucido. Per il resto Morata ha ancora una volta dimostrato di non riuscire a reggere l'attacco del Milan (voto 4,5), ma c'è addirittura chi è riuscito nell'impresa di fare peggio, ovvero Matteo Gabbia (voto 4: "Come definire il papocchio terrificante che regala il vantaggio alla Dinamo? Fantozziano, è poco, orripilante, pure") e Yunus Musah (voto 4: "Prende un’ammonizione stupida lasciandosi innervosire al 31’ e non contento ne prende una per gioco falloso 8 minuti dopo: disastroso").

Anche Conceiçao male, rimandato con un 5 in pagella: "Un Milan isterico e non si può sempre concedere un tempo: a volte così si perde".