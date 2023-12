Le pagelle di Tuttosport: il peggiore è ancora Chukwueze, Giroud "si danna come un ragazzino"

Non un belvedere le pagelle del Milan questa mattina sull'edizione giornaliera di Tuttosport. La prestazione negativa contro l'Atalanta è figlia di diverse prestazioni individuai assolutamente sotto tono. Il peggiore di tutti è Samuel Chukwueze, bocciato ancora una volta (4): "In attacco sbatte sull'atalantino di turno, in difesa prenda esempio da Giroud su come si copre l'avversario: De Ketelaere approfitta di una delle sue dormite per l'assist a Lookman".

Male anche i centrocampisti nuovi arrivati. Per Loftus-Cheek (5) il giudizio recita: "Molle nel rientro su Lookman sull'1-0, raramente si accende". Stesso voto per Reijnders, Adli e Calabria, con l'olandese che viene giudicato così: "Ordinato, ma troppo scolastico: si accontenta dell'appoggio ravvicinato. Mentre protesta per il fallo laterale assegnato all'Atalanta, Koopmeiners batte. E arriva il gol". Insufficienze anche per Tomori, Theo e Bennacer (5.5).

Il migliore non può non essere Mike Maignan (7): "Un gol casuale, due imparabili e quel doppio intervento su Scalvini e Lookman al 31' st che tiene vivo il Milan". Bene anche gli attaccanti che segnano. Per Giroud (6.5): "Trova il gol dell'1-1, crea pericoli, si danna in copertura come un ragazzino". Stesso voto per un Luka Jovic più in palla: "Prova a dare una sveglia come contro il Frosinone, non basta il secondo gol consecutivo ma è un segnale importante". Infine il giudizio per Pioli (5): "L'espulsione di Calabria può anche incidere, ma il Milan è parso slegato in troppi momenti. E nuovamente friabile dietro".