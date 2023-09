Le pagelle di Tuttosport: Pulisic crea e quando Reijnders si accende...

Anche nelle pagelle di Tuttosport di Cagliari-Milan, spiccano i buoni voti per i rossoneri e soprattutto per i nuovi acquisti che sono stati i veri protagonisti della vittoria in Sardegna. Tra i due migliori c'è Christian Pulisic (7): "Fumoso per 40 minuti, poi si desta e crea le tre azioni da cui nascono i gol". Stesso voto per Fikayo Tomori: "È l’unico dei suoi a frenare Luvumbo in campo aperto, poi si trasforma in Pippo Inzaghi per l’1-2".

Bene anche Reijnders (6.5): "Quando si accende, è un altro Milan, più veloce, più ficcante, più verticale". Promossi anche Thiaw, Loftus e Okafor (6.5). Non convince a pieno Chukwueze (5.5): "Ha spazio, viene cercato spesso ma, stringi stringi, non fa male."